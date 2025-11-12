AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von AbbVie zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 228,16 USD.

Um 15:52 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 228,16 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 228,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93.048 AbbVie-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 7,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 39,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,51 USD.

AbbVie veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 15,78 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

