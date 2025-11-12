DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie reagiert am Mittwochabend positiv

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 233,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
193,60 EUR 5,40 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 233,24 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,88 USD an. Mit einem Wert von 225,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 347.153 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 244,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 4,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Mit Abgaben von 29,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,51 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AbbVie hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,88 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
