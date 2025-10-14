DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
So entwickelt sich AbbVie

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

14.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 229,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
197,80 EUR -3,20 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 229,37 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 227,55 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 228,07 USD. Bisher wurden via New York 288.973 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 6,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,54 Prozent.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,53 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 präsentieren. AbbVie dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 11,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu AbbVie Inc

