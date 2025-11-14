AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie behauptet sich am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 232,51 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im New York-Handel kam die AbbVie-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 232,51 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 233,48 USD. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 231,04 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 217.768 Stück.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 5,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 41,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,51 USD ausgeschüttet werden.

AbbVie veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,88 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

