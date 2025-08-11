DAX24.292 +0,1%ESt505.461 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.731 -0,5%Nas21.081 -0,4%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,17 +0,2%Gold3.340 -0,2%
Kurs der AbbVie

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Donnerstagnachmittag

21.08.25 16:11 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von AbbVie zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 210,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
180,40 EUR 0,40 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 210,58 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 210,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 78.365 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 218,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen