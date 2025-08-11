AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von AbbVie zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 210,58 USD.
Werte in diesem Artikel
Die AbbVie-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 210,58 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 210,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 78.365 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 218,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.
AbbVie veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen