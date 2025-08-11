DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Heute im Fokus
Heute im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

21.08.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 211,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
181,00 EUR 1,00 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie konnte um 20:03 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 211,12 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 212,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.831 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 218,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Mit einem Kursverlust von 22,37 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu AbbVie Inc

