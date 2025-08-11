AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend um Nulllinie

AbbVie im Blick

Die Aktie von AbbVie zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 209,63 USD.

Im New York-Handel kam die AbbVie-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 209,63 USD. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 211,13 USD. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 207,21 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,84 USD. Bisher wurden heute 250.773 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,28 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

