AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 210,20 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 210,20 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 210,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 210,17 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80.388 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Mit Abgaben von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,54 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,42 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer
S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AbbVie Inc
Analysen zu AbbVie Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|23.10.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|17.04.2015
|AbbVie Outperform
|BMO Capital Markets
|06.01.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|15.03.2016
|AbbVie Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.2015
|AbbVie Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen