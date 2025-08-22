AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verbilligt sich am Nachmittag

AbbVie im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 210,20 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 210,20 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 210,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 210,17 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80.388 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Mit Abgaben von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,54 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,42 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

