AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 207,91 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 207,91 USD. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 207,94 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 49.333 Stück.

Bei 218,60 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 4,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 26,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab