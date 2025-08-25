AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Dienstagabend seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AbbVie zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die AbbVie-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 207,61 USD.

Die AbbVie-Aktie kam im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 207,61 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 208,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 206,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 207,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 140.504 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 218,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 26,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab