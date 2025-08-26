AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

So entwickelt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 210,14 USD. Bei 210,37 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 208,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 111.131 AbbVie-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,60 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 22,00 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,77 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,04 USD je AbbVie-Aktie.

