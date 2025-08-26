AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tritt am Abend auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 208,18 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die AbbVie-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 208,18 USD. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,37 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 207,87 USD. Bei 208,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 232.784 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,01 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (163,90 USD). Abschläge von 21,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab