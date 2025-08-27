DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.507 -0,1%Nas21.675 +0,4%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,72 -0,1%Gold3.410 +0,4%
AbbVie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag im Minus

28.08.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag im Minus

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 207,32 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
177,60 EUR -1,80 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 207,32 USD. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 205,54 USD ein. Bei 207,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.300 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 5,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,04 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen