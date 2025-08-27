AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Donnerstagabend tiefer

So entwickelt sich AbbVie

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 206,85 USD.

Das Papier von AbbVie befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 206,85 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 205,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,65 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.088 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 218,60 USD. Mit einem Zuwachs von 5,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

