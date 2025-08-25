AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Freitagabend nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AbbVie. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 210,05 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 20:06 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 210,12 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 208,10 USD. Bisher wurden heute 166.039 AbbVie-Aktien gehandelt.

Bei 218,60 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 28,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab