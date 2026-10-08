ABC-MART: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

08.10.26 06:35 Uhr

ABC-MART lud am 07.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 46,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABC-MART 45,97 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat ABC-MART 96,82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net