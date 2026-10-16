ABEJA,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

16.10.26 06:35 Uhr

ABEJA,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABEJA,Inc Registered ein EPS von 9,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 892,3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 107,23 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 47,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net