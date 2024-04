Abfertigungsplus

Der Frankfurter Flughafen hat im März trotz mehrtägiger Streiks deutlich mehr Passagiere abgefertigt als im Jahr zuvor.

4,6 Millionen Passagiere verzeichnete der größte deutsche Flughafen, ein Plus von 7,8 Prozent, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Treiber seien die Osterfeiertage gewesen, die in diesem Jahr schon in den März fielen, hieß es zur Begründung. Gebremst wurde das Wachstum dagegen von Streiks: 2.200 Flüge mussten gestrichen werden, knapp 300.000 Fluggäste konnten deshalb nicht über Frankfurt reisen. Vom Aufkommen im Vor-Pandemie-Jahr war das Passagieraufkommen noch 17,6 Prozent entfernt.

Das Frachtaufkommen stieg im März binnen Jahresfrist um 6,3 Prozent auf 178.898 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen legte um 5,7 Prozent auf 33.969 Starts und Landungen zu.

Die internationalen Flughäfen, an denen Fraport beteiligt ist, zeigten mehrheitlich wachsende Passagierzahlen. Das Aufkommen am Airport Ljubljana in Slowenien stieg um 22,7 Prozent, in Lima wuchs es um 19,1 Prozent, im türkischen Antalya um 23,9 Prozent und an den 14 griechischen Regionalflughäfen um 12,2 Prozent. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten dagegen ein Minus von 4,4 Prozent, und an den Airports Burgas und Varna in Bulgarien ging das Aufkommen um 28,9 Prozent zurück. Das gesamte Aufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen legte um 10,3 Prozent auf rund 9,8 Millionen Passagiere zu.

Die Fraport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,97 Prozent auf 45,94 Euro.

