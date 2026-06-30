Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt. Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit.
Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.
Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt./fjm/DP/stw
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