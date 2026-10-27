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Abfindungsprogramm

Microsoft-Aktie stabil: Rund 60.000 Angestellte erhalten Abfindungsangebot

Microsoft-Aktie stabil: Rund 60.000 Angestellte erhalten Abfindungsangebot

Der Software-Riese Microsoft hat rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen freiwillig mit einer Abfindung zu verlassen.

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Microsoft Corp.
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Das Angebot richtet sich an Beschäftigte einiger Bereiche in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA, wie Microsoft mitteilte.

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Microsoft hatte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende Juni rund 223.000 Beschäftigte. Damit adressiert das Angebot zumindest theoretisch über ein Viertel der Belegschaft. Microsoft selbst gehe aber davon aus, dass die Annahmequote weitaus niedriger sein werde als die 30 Prozent bei einem vorherigen Vorruhestandsangebot, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und die Website "Geekwire" unter Berufung auf das Unternehmen. Der Windows-Konzern hatte erst vor wenigen Monaten etwa 4.800 Arbeitsplätze gestrichen.

Microsoft schraubt - wie etwa auch Google (Alphabet) und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken.

Im NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise geringfügige 0,08 Prozent höher bei 533,04 US-Dollar.

/so/DP/he

REDMOND (dpa-AFX)

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com, Canadapanda / Shutterstock.com

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15.10.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets

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