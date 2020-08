Abgaben zum Wochenschluss

Der Wochenausklang startete ohne große Bewegungen und hielt zum kleinen Verfallstag erst einmal die Vortagesrange als Grenze ein. Erst am Nachmittag gab es dann eine klare Richtung, die auf der Unterseite ihren Weg fand. Mit 12.764 Punkten schloss der DAX jedoch über den Vortagestiefs und bewahrt sich die Chance auf eine schnelle Erholung dieser Bewegung.

Unterstützung erst einmal gebrochen

Leicht höher eröffnete der DAX am Morgen seinen Handel und verarbeitete damit das weitere Allzeithoch des Nasdaqs. Nach einem dynamischen GAP-close auf der Unterseite wurde die 12.800 recht genau und bereits den zweiten Tag in Folge angetestet. Hier kam es erneut zu Kaufinteresse am Markt, welches bis über 12.900 Punkte reichte.

Doch bereits am späten Vormittag im Zuge der EU-Wirtschaftsdaten zu den Einkaufsmangerindizes verloren die Aktienkurse ihren Schwung und tendierten wieder nach unten. Die Unterstützung brach am frühen Nachmittag dynamisch und drückte den DAX im Tief auf 12.633 Punkte.

Zur Eröffnung der Wall Street kamen dann auch wieder vermehrt Käufer zurück in den Markt. Die Nasdaq konnte erneut ein Rekordhoch einstellen und nach dem positiven Markit PMI aus den USA machte auch der DAX wieder einen großen Teil seiner Verluste wett.

Die Eckdaten bescheinigen, dass am Ende nur 65 Punkte Verlust am Deutschen Aktienmarkt zu sehen waren bei einer gesamten Bandbreite von 278 Punkten am Handelstag:

Eröffnung 12.879,45PKT Tageshoch 12.911,27PKT Tagestief 12.633,71PKT Vortageskurs 12.830,00PKT

Das zwischenzeitliche Momentum ist im Intraday-Chartbild sehr gut sichtbar:

Zum Abend wurden keine weiteren Impulse an der Wall Street bebachtet. Die Tech-Werte wie Apple oder Tesla sind weiter getragen von der Vorfreude auf den anstehenden Aktiensplit.

Schauen wir nun genauer auf die Aktienwerte im Index.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Der Gewinner im DAX war heute Covestro. Nach der eher schwächeren Geschäftsentwicklung in der Corona-Zeit und damit einhergehenden schwächeren Kursen machte sich die Sorge breit, den Platz im DAX zu verlieren. Im September wird hierüber entschieden. Viermal im Jahr steht diese reguläre Indexüberprüfung durch die Deutsche Börse auf der Agenda und hierfür ist die Entwicklung vom Aktienkurs bis Ende August ein Beurteilungskriterium. Dagegen scheinen sich die Aktie und die Aktionäre zu wehren und verhelfen dem Kurs heute zu einem stattlichen Gewinn.

Ansonsten waren die Aktien eher schwach und leicht im Minus, wie die Tendenz des Index. Schlusslicht bildete die Daimler AG. Kommt es nicht zu einer V-Erholung der Wirtschaft, könnten die Autobauer hier erneute Umsatzeinbußen befürchten. Zudem drückt das Währungsrisiko auf die Bilanz, denn deutsche Autobauer bilanzieren in Euro und ein großer Teil der Exporte wird für den chinesischen und amerikanischen Markt gefertigt. Im kommenden Jahr könnten dadurch laut eines Handelsblatt-Artikels mögliche Fehlbeträge von 200 bis 500 Millionen Euro bei Volkswagen, Daimler oder BMW anstehen.

Ebenfalls schwach war Wirecard. Es war der letzte Handelstag im DAX für die Aktien.

Folgende Top & Flop-Liste zeigt das Ranking unter den DAX-Einzelwerten auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die gestern skizzierte Trendlinie ist nun gebrochen. Sie vollzog sich ab dem Coron-Tief im März und hatte jüngst mehrere Auflagepunkte gezeigt (Chart von gestern):

Nun gilt es hier die 12.800 schnell wieder zu erobern, oder ggf. in eine Seitwärtsphase oder gar Korrektur überzugehen. Weitere Markierungen im Chart sind auf kürzerfristigen Zeitebenen zu finden:

Die letzte Woche im August wird damit spannend erwartet.





