BVB-Stürmer Haaland zieht es offenbar zu Manchester City - Gehaltsforderungen aber noch zu hoch

Trainer Pep Guardiola wolle neue Reize im Kader setzen und plane deshalb mit dem 21 Jahre alten Norweger. Allerdings müssten Haalands Berater Mino Raiola und sein Vater Alf-Inge Haaland ihre finanziellen Forderungen noch deutlich zurückschrauben. Man City ist derzeit Spitzenreiter der Premier League. In der Champions League steht der Verein im Halbfinale.

Der norwegische Nationalspieler kann den BVB dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro nach dieser Saison verlassen. Haarland wird seit Monaten mit verschiedenen Top-Clubs in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid soll interessiert sein. Dem amerikanischen TV-Sender ESPN zufolge habe er Manchester United inzwischen abgesagt. Haalands Vertrag in Dortmund läuft eigentlich noch bis Sommer 2024.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images