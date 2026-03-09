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Abgelaufenes Quartal

Delivery Hero-Aktie dennoch leichter: Weiteres Wachstum soll folgen

26.03.26 11:30 Uhr
Delivery Hero-Aktie dennoch leichter: Weiteres Wachstum in Aussicht | finanzen.net

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen.

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So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel. An der Börse notierte die Aktie zuletzt knapp ein halbes Prozent tiefer. Seit Jahresbeginn hat sie rund 30 Prozent an Wert verloren.

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Beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) peilt das Management bei konstanten Wechselkursen ein Zuwachs um acht bis zehn Prozent an. Der Gesamtumsatz aller Segmente soll ohne Währungseffekte um 14 bis 16 Prozent zulegen.

Für Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan ist der Ausblick auf das operative Ergebnis etwas schwächer als erwartet. Er lobte aber den starken freien Barmittelfluss. Giles Thorne von Jefferies sieht die wesentliche Neuigkeit zum abgelaufenen Jahr beim operativen Ergebnis des zweiten Halbjahres, das leicht unter der Konsensprognose gelegen habe. Hinsichtlich des Ausblicks sei es unwahrscheinlich, dass die Ziele für 2026 die Konsensschätzungen beeinflussen dürften.

Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg sieht den Konzern gut aufgestellt, um die angekündigte strategische Überprüfung umzusetzen. Der zu Wochenbeginn verkündete Verkauf des Taiwan-Geschäfts der Tochter Foodpanda sei eine von vielen Maßnahmen, die der Konzern ergreife.

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Delivery Hero will das Taiwan-Geschäft an den Konzern Grab aus Singapur ohne Schulden und Barmittel für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) verkaufen. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden. Delivery Hero will den Verkaufserlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Der Essenslieferdienst hatte im Dezember angekündigt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Dabei wollte der Konzern auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften ins Auge fassen. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft, hieß es damals.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Investoren das Management auf Verkäufe von Geschäftsfeldern drängen sollen.

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Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte Delivery Hero, wie bereits Ende Februar mitgeteilt, einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) von rund 49,2 Milliarden Euro. Der Segmenteumsatz kletterte auf 14,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag - wie nun konkretisiert - bei 903 Millionen Euro. Der freie Barmittelfluss betrug 250 Millionen Euro.

/err/niw/men

BERLIN (dpa-AFX)

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