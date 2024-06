Abgeordnete stellen Organspende-Initiative vor

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um mehr Organspenden in Deutschland will eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten am Montag (10.00 Uhr) eine fraktionsübergreifende Initiative für eine Reform der Spenderegeln vorstellen. Dabei geht es um einen Antrag für die "Einführung einer Widerspruchsregelung". Das heißt, dass zunächst alle als Spender gelten sollen - außer, man widerspricht. Derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert.

Die neue Initiative vorstellen wollen sechs Abgeordnete von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und der Linke-Gruppe. Hintergrund ist, dass es weiterhin zu wenig Organspenden gibt. Rund 8400 Menschen stehen deswegen auf Wartelisten./sam/DP/zb