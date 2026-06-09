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VERBIO-Aktien von fallenden Ölpreisen belastet - Dreimonatstief

12.06.26 11:17 Uhr
VERBIO-Aktie auf 3-Monats-Tief: Ölpreis drückt Kurs | finanzen.net

Die Aktien von VERBIO haben am Freitag mit einem deutlichen Abschlag auf fallende Ölpreise reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
31,54 EUR -0,50 EUR -1,56%
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Die Papiere des Biokraftstoffherstellers fielen auf den tiefsten Stand seit drei Monaten und notierten als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX via XETRA zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 31,50 Euro. Damit summierte sich die Verlustserie seit dem Zwischenhoch von Anfang April auf rund ein Drittel. Das Kursplus seit Jahresbeginn reduzierte sich auf knapp 50 Prozent.

Die Ölpreise sackten am Freitag ab, nachdem US-Präsident Donald Trump seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt hatte. Auch der Iran sprach von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.

VERBIOprofitiert von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. VERBIO produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen./edh/stk/ag

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Verbio

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