DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +1,5%Nas26.329 +0,2%Bitcoin66.987 +0,5%Euro1,1619 ±-0,0%Öl104,6 -0,5%Gold4.543 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX beendet Handel etwas tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA, Apple & Co. enthalten US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA, Apple & Co. enthalten
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Abgesetzter türkischer CHP-Chef: Werde mich nicht ergeben

21.05.26 18:52 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Der abgesetzte Parteichef Özgür Özel der größten türkischen Oppositionspartei CHP hat auf die Entscheidung des Gerichts in Ankara reagiert. In einem X-Post schrieb er: "Ich verspreche euch nicht, dass der Weg zur Macht durch einen Rosengarten führt." Seinen Unterstützern verspreche er, dass er den Schmerz ertragen, sich jedoch nicht ergeben werde. "Ich verspreche euch Ehre, Würde, Mut und Kampfgeist!" schrieb er.

Der CHP-Vorsitzende der Provinz Istanbul, Özgür Celik, wertete diese Gerichtsentscheidung als politisch motiviert. An die Regierung gerichtet schrieb er auf X: "Sie wollen die Republik zerstören, die Demokratie außer Kraft setzen und dem Volk die Wahl entziehen." Das türkische Volk werde das nicht zulassen. "Die Türkei wird sich dieser Tyrannei nicht beugen", schrieb er auf X.

Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete./shu/DP/men