DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
Abgestuft

Abwärtstrend setzt sich fort: Delivery Hero-Aktie knickt nach BofA-Skeptizismus ein

11.03.26 11:52 Uhr
Anleger auf dem Rückzug: BofA-Kritik schickt Delivery Hero-Aktie auf Talfahrt | finanzen.net

Die Aktien von Delivery Hero müssen am Mittwoch einen signifikanten Rückgang hinnehmen und näherten sich ihrem Jahrestief von 16,715 Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
17,73 EUR -0,59 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Delivery Hero verloren am Mittwoch zuletzt 6,39 Prozent auf 17,22 Euro. Damit haben sie sich wieder ihrem Jahrestief bei 16,715 Euro genähert. Analyst Xavier Le Mené von der Bank of America (BofA) hatte die Papiere des Essenslieferanten auf "Underperform" abgestuft - sein Kursziel von 19 Euro ist allerdings bereits merklich unterschritten.

Le Mené rechnet zunächst nicht mit größeren Bewertungsimpulsen durch den strategischen Review. Ein möglicher Asset-Verkauf werde dauern und ein Kauf des Pakets vom Großaktionär Prosus wäre eher wertverwässernd. Operativ halte das Wachstum zwar an, die Margen seien allerdings enttäuschend. Und die Profitabilität müsse an erster Stelle stehen, so Le Mené. Insgesamt sieht er ein wenig attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Seit dem Jahreshoch bei 27,26 Euro haben die Papiere gut 38 Prozent an Wert verloren und liegen 2026 etwa ein Viertel unter Wasser.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
10.03.2026Delivery Hero BuyUBS AG
09.03.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
06.03.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026Delivery Hero OverweightBarclays Capital
02.03.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

