HENSOLDT-Aktie steigt dennoch: Analyst senkt den Daumen

Abgestuft

06.08.26 09:30 Uhr

HENSOLDT wird von Jefferies abgestuft.

HENSOLDT steigt trotz einer Abstufung via XETRA zeitweise 1,85 Prozent auf 89,10 Euro.

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Bei den Aktien von HENSOLDT erweist sich der Widerstand im Bereich der 90 Euro-Marke als zäh, erst recht nach der aktuellen Abstufung durch das Analysehaus Jefferies von "Buy" auf "Hold". Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteilt Experte Ben Brown die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns weiterhin positiv.

Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, dürfte das Risiko/Ertrags-Verhältnis nun ausbalancierter sein, hieß es.

/ajx/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)