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Abgestuft

HENSOLDT-Aktie steigt: Verschiedene Analystenstimmen

HENSOLDT-Aktie steigt: Verschiedene Analystenstimmen

HENSOLDT wird von Jefferies abgestuft. JPMorgan hebt derweil das Kursziel an.

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HENSOLDT steigt trotz einer Abstufung via XETRA zeitweise 2,45 Prozent auf 89,62 Euro.

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Bei den Aktien von HENSOLDT erweist sich der Widerstand im Bereich der 90 Euro-Marke als zäh, erst recht nach der aktuellen Abstufung durch das Analysehaus Jefferies von "Buy" auf "Hold". Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteilt Experte Ben Brown die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns weiterhin positiv.

Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, dürfte das Risiko/Ertrags-Verhältnis nun ausbalancierter sein, hieß es.

JPMorgan hebt Ziel für HENSOLDT auf 100 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HENSOLDT von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Anlegern hätten gezeigt, dass sie für Rüstungsunternehmen mit Produkten für die "Zukunft der Kriegsführung" mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen tiefer in die Tasche griffen, schrieb David Perry am Mittwoch. Zu diesen Unternehmen gehöre auch HENSOLDT. Zudem konstatiert der Experte stärkere Branchenkonsolidierungsaktivitäten in Europa und den USA. Davon profitierten die Bewertungen kleiner und mittlerer, strategisch attraktiver Unternehmen. Auch hierzu zählt Perry Hensoldt. /ajx/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: HENSOLDT

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DatumRatingAnalyst
10:51 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Rheinmetall Buy UBS AG