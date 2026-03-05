DAX23.919 +0,4%Est505.797 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -4,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl85,57 +1,5%Gold5.096 +0,2%
Abgestuft

Infineon-Aktie in Rot: UBS senkt den Daumen

06.03.26 09:29 Uhr
Infineon-Aktie unter Druck: UBS stuft Titel herab

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon gesenkt und die Aktien abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
41,20 EUR -1,04 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Konkret wurde das Ziel von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst jedoch drei Risiken, die zunächst das Kurspotenzial einschränken. Als Erstes nennt er in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und zunehmender Konkurrenzdruck durch Player vor Ort. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 2,03 Prozent tiefer bei 41,44 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

