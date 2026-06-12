Abitare In Az nominativa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Abitare In Az nominativa hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,070 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 76,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,9 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net