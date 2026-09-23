Abivax stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Abivax präsentierte am 21.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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