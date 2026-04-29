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Eli Lilly-Aktie springt nach überraschend gutem Quartal an: Prognose angehoben - auch Novo Nordisk im Aufwind

30.04.26 13:35 Uhr
Eli Lilly-Aktie gewinnt an der NYSE kräftig: Positives Quartal und höhere Prognose - Novo Nordisk im Sog | finanzen.net

Eli Lilly startet mit überraschend starken Zahlen ins Jahr und hebt die Prognose deutlich an. Im Sog des Pharmariesen profitiert auch Konkurrent Novo Nordisk.

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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. So soll der Umsatz auf 82 bis 85 Milliarden US-Dollar (70,1 bis 72,7 Mrd Euro) anwachsen, das sind jeweils an beiden Enden der Spanne zwei Milliarden mehr. Dabei setzt Ricks auch auf weiteren Schub durch die Anfang April erfolgte Zulassung der neuen Abnehmpille Foundayo in den USA.

Bereits im ersten Quartal erzielte der wichtigste Konkurrent des dänischen Herstellers Novo Nordisk deutliche Zuwächse. Der Erlös kletterte angeschoben durch einen höheren Absatz um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit weit weniger gerechnet. Schub kam wie üblich von einem guten Lauf der großen Kassenschlager wie dem Diabetes-Mittel Mounjaro und dem Gewichtssenker Zepbound - allerdings hatte der Konzern in den USA und in China mit sinkenden Preisen zu kämpfen.

Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 7,4 Milliarden Dollar an, nach lediglich 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte mit 8,55 Dollar auf mehr als das Zweieinhalbfache. Für diese Verdienstkennziffer erhöhte Ricks seine Jahresprognose nun auf 35,50 bis 37 Dollar je Aktie, hier standen vorher 33,50 bis 35 Dollar im Plan.

So reagiert die Börse

Anleger honorieren die guten Nachrichten sofort mit Kursgewinnen: Im vorbörslichen US-Handel an der NYSE ziehen Anteilsscheine von Eli Lilly zeitweise um 7,58 Prozent an auf 916,63 US-Dollar. Im Sog des angehobenen Lilly-Ausblicks legen auch die Papiere des Konkurrenten Novo Nordisk spürbar zu: Im Heimathandel gewinnt der dänische Pharmariese stellenweise 2,93 Prozent auf 263,05 DKK hinzu.

/tav/jha/

INDIANAPOLIS (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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