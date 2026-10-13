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Abnehm-Medikament

Roche-Aktie höher: Milliarden-Deal mit chinesischem Biotechunternehmen für Abnehm-Wirkstoff

Roche-Aktie höher: Milliarden-Deal mit chinesischem Biotechunternehmen für Abnehm-Wirkstoff

Roche hat sich die Rechte an einem Kandidaten für ein Abnehm-Medikament gesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
394.00 EUR 8.30 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat dafür eine Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Rona Therapeutics geschlossen, wie das Unternehmen mit Sitz in Shanghai mitteilte. Roche zahlt vorab 100 Millionen US-Dollar. Je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar fällig werden.

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An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 366,76 Franken.

DOW JONES

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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