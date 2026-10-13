Roche-Aktie höher: Milliarden-Deal mit chinesischem Biotechunternehmen für Abnehm-Wirkstoff

Abnehm-Medikament

13.10.26 13:48 Uhr

Roche hat sich die Rechte an einem Kandidaten für ein Abnehm-Medikament gesichert.

An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 366,76 Franken.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat dafür eine Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Rona Therapeutics geschlossen, wie das Unternehmen mit Sitz in Shanghai mitteilte. Roche zahlt vorab 100 Millionen US-Dollar. Je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar fällig werden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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