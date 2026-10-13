Roche-Aktie höher: Milliarden-Deal mit chinesischem Biotechunternehmen für Abnehm-Wirkstoff
Roche hat sich die Rechte an einem Kandidaten für ein Abnehm-Medikament gesichert.
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Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat dafür eine Lizenzvereinbarung mit der chinesischen Rona Therapeutics geschlossen, wie das Unternehmen mit Sitz in Shanghai mitteilte. Roche zahlt vorab 100 Millionen US-Dollar. Je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar fällig werden.
An der SIX steigt die Roche-Aktie zeitweise 1,88 Prozent auf 366,76 Franken.
DOW JONES
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