Abnehmpille

Novo Nordisk hat am Mittwoch seine Wegovy-Abnehmpille in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt gebracht.

Die Emirate sind damit das zweite Land, in dem die Pille verfügbar ist, nachdem der dänische Pharmakonzern sie Anfang Januar in den USA eingeführt hatte.

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Die Emirates Drug Establishment teilte diese Woche mit, dass sie die einmal täglich einzunehmende Tablette zugelassen habe, nachdem klinische Daten die Wirksamkeit des Medikaments bei der Unterstützung der Gewichtsreduktion und der langfristigen Gewichtserhaltung in Kombination mit einem gesunden Lebensstil gezeigt hätten, zusätzlich zu seiner Rolle bei der Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Risikopatienten.

"Bei zukünftigen Markteinführungen wird unser Ansatz von der lokalen Patientennachfrage, der Bereitschaft der Gesundheitsfachkräfte sowie der Stärke der Gesundheits- und Telemedizin-Infrastruktur bestimmt, die eine langfristige Adipositasversorgung unterstützen kann", sagte Emil Kongshoj Larsen, der Chef des internationalen Geschäfts bei Novo Nordisk.

Die Novo Nordisk-Aktie verliert im Nasdaq-Nordic-Handel zeitweise 0,45 Prozent auf 276,40 DKK.

DJG/DJN/rio/cbr

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