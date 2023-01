ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU zeigt sich am Vormittag fester

Das Papier von ABOUT YOU legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,8 Prozent auf 6,06 EUR. In der Spitze gewann die ABOUT YOU-Aktie bis auf 6,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,08 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 4.692 ABOUT YOU-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,24 Prozent könnte die ABOUT YOU-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 4,78 EUR. Der aktuelle Kurs der ABOUT YOU-Aktie ist somit 26,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die ABOUT YOU-Aktie im Durchschnitt mit 9,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABOUT YOU am 07.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat ABOUT YOU im vergangenen Quartal 504,10 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABOUT YOU 422,10 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.05.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass ABOUT YOU 2023 einen Verlust in Höhe von -1,202 EUR je Aktie ausweisen dürften.

