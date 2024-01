ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU am Freitagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ABOUT YOU. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 4,49 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 4,49 EUR zu. In der Spitze gewann die ABOUT YOU-Aktie bis auf 4,50 EUR. Bei 4,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 831 ABOUT YOU-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,80 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABOUT YOU-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 EUR je ABOUT YOU-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte ABOUT YOU am 10.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 439,60 EUR, gegenüber 554,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,78 Prozent präsentiert.

Am 07.05.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der ABOUT YOU-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,520 EUR je ABOUT YOU-Aktie stehen.

