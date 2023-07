ABOUT YOU Aktie News: Hausse bei ABOUT YOU am Nachmittag

So bewegt sich ABOUT YOU

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ABOUT YOU. Zuletzt stieg die ABOUT YOU-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 36,9 Prozent auf 6,07 EUR.

Die ABOUT YOU-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 36,9 Prozent auf 6,07 EUR. Die ABOUT YOU-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,23 EUR an. Bei 4,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 972.131 ABOUT YOU-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 9,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABOUT YOU-Aktie somit 33,73 Prozent niedriger. Bei 4,27 EUR fiel das Papier am 29.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ABOUT YOU-Aktie liegt somit 42,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,23 EUR für die ABOUT YOU-Aktie.

Die Zahlen des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ABOUT YOU am 10.01.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ABOUT YOU ein EPS von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 504,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 554,90 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ABOUT YOU am 12.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von ABOUT YOU rechnen Experten am 18.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABOUT YOU einen Verlust von -0,555 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

