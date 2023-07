ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von ABOUT YOU gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 5,90 EUR.

Das Papier von ABOUT YOU gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 5,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ABOUT YOU-Aktie bei 5,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,00 EUR. Der Tagesumsatz der ABOUT YOU-Aktie belief sich zuletzt auf 36.305 Aktien.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABOUT YOU-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,26 EUR.

Die Bilanz zum am 30.11.2022 abgelaufenen Quartal legte ABOUT YOU am 10.01.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ABOUT YOU ein Ergebnis je Aktie von -0,26 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,08 Prozent auf 554,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 504,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ABOUT YOU am 10.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 18.07.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,524 EUR je ABOUT YOU-Aktie.

