ABOUT YOU Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit ABOUT YOU ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von ABOUT YOU. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 6,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die ABOUT YOU-Papiere um 11:45 Uhr 5,3 Prozent. Kurzfristig markierte die ABOUT YOU-Aktie bei 6,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 215.652 ABOUT YOU-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABOUT YOU-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.05.2023 (4,27 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ABOUT YOU-Aktie bei 8,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABOUT YOU am 10.01.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 554,90 EUR – ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABOUT YOU 504,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ABOUT YOU am 10.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der ABOUT YOU-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 18.07.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,524 EUR je ABOUT YOU-Aktie.

