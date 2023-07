ABOUT YOU Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit ABOUT YOU ein

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ABOUT YOU. Zuletzt konnte die Aktie von ABOUT YOU zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 10,7 Prozent auf 6,68 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die ABOUT YOU-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 10,7 Prozent auf 6,68 EUR nach oben. Bei 6,68 EUR markierte die ABOUT YOU-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 352.306 ABOUT YOU-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABOUT YOU-Aktie mit einem Kursplus von 37,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.05.2023 bei 4,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,00 Prozent könnte die ABOUT YOU-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,27 EUR für die ABOUT YOU-Aktie aus.

Am 10.01.2023 hat ABOUT YOU in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2022 – vorgestellt. ABOUT YOU hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 554,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 504,10 EUR in den Büchern standen.

ABOUT YOU dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 10.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.07.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,524 EUR je ABOUT YOU-Aktie stehen.

