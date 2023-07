ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ABOUT YOU gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABOUT YOU-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 6,34 EUR nach.

Um 09:04 Uhr rutschte die ABOUT YOU-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 6,34 EUR ab. Die ABOUT YOU-Aktie sank bis auf 6,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.539 ABOUT YOU-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,27 EUR am 29.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,57 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,27 EUR.

Am 10.01.2023 äußerte sich ABOUT YOU zu den Kennzahlen des am 30.11.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 554,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABOUT YOU 504,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 18.07.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,505 EUR je ABOUT YOU-Aktie stehen.

