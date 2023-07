ABOUT YOU Aktie News: ABOUT YOU am Freitagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich ABOUT YOU

Die Aktie von ABOUT YOU gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABOUT YOU-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 6,43 EUR.

Die ABOUT YOU-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 6,43 EUR. Die ABOUT YOU-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,42 EUR. Bisher wurden heute 121.914 ABOUT YOU-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABOUT YOU-Aktie. Bei 4,27 EUR fiel das Papier am 29.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABOUT YOU-Aktie mit einem Verlust von 33,56 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die ABOUT YOU-Aktie im Durchschnitt mit 8,27 EUR.

ABOUT YOU gewährte am 10.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 554,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 504,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.10.2023 dürfte ABOUT YOU Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. ABOUT YOU dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2024 präsentieren.

2024 dürfte ABOUT YOU einen Verlust von -0,505 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

