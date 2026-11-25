Abpro: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Abpro hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abpro ein Ergebnis je Aktie von -0,630 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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