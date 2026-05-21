Abpro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Abpro gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,400 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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