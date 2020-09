Nissan verkauft in China im August weniger, Toyota und Honda mehr

Der Absatz sank auf dem weltgrößten Pkw-Markt um 2,4 Prozent, wie Nissan am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Juli diesen Jahres verkaufte Nissan aber mit 126.592 Fahrzeugen 4,7 Prozent mehr. Der chinesische Automarkt kommt nach der Corona-Krise immer mehr in Fahrt. So stiegen im Juli die Verkäufe bereits den vierten Monat in Folge.

Toyota verkaufte im August mit 164.000 Fahrzeugen 27 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Vor allem mit der Luxusmarke Lexus konnte der Konzern mit einem Plus von 22,3 Prozent auf 20.700 Autos punkten. Honda steigerte den Absatz um um knapp 20 Prozent mit 148.636 Fahrzeugen.

