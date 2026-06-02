DAX24.871 -1,0%Est506.074 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 -1,3%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.848 +0,8%Euro1,1618 -0,1%Öl98,28 +2,4%Gold4.465 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Marvell Technology A3CNLD Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- GameStop, Amazon, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Rekorde in Japan: Nikkei 225 und TOPIX mit Allzeithochs - KI-Boom treibt Kurse Rekorde in Japan: Nikkei 225 und TOPIX mit Allzeithochs - KI-Boom treibt Kurse
Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Absatzzahlen

Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: Deutscher Automarkt stagniert im Mai - Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla

03.06.26 13:01 Uhr
Deutscher Automarkt tritt auf der Stelle: Aktien von VW, BMW & Co. unter Druck - BYD und NASDAQ-Titel Tesla mischen EV-Markt auf | finanzen.net

Der deutsche Automarkt hat im Mai eine Verschnaufpause eingelegt. Dabei zieht der Absatz bei Elektroautos deutlich an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
71,40 EUR -1,88 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
13,78 EUR -0,17 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
2,04 EUR -0,02 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
7,95 EUR 0,28 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
750.000,00 KRW 27.000,00 KRW 3,73%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
169.900,00 KRW 700,00 KRW 0,41%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
6,00 EUR -0,06 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,99 EUR -1,34 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,92 EUR 0,01 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,44 EUR -0,22 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,22 EUR -0,63 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
27,42 EUR -0,90 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
10,15 EUR -0,07 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
391,50 INR 6,50 INR 1,69%
Charts|News|Analysen
Tesla
361,05 EUR -0,90 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
15,80 EUR 0,52 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
90,90 EUR -1,60 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, wurden 239.448 Pkw abgesetzt, ein Plus von 0,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Für die ersten fünf Monate stand ein Anstieg um 3,6 Prozent auf 1,19 Millionen Autos zu Buche.

EV-Verkäufe auf dem Vormarsch: Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla

Während der Absatz von Elektroautos (BEV) um knapp 40 Prozent auf 59.969 Autos zulegte und einen Anteil von 25 Prozent erreichte, sanken die Verkäufe von Benzin-und Dieselfahrzeugen um 24 bzw. um 13 Prozent zum Vorjahr.

Marktführer Volkswagen verbuchte einen Absatzrückgang um 8,9 Prozent auf 45.576 Autos. Der Absatz von BMW sank um 3,4 Prozent auf 19.665 Einheiten, jener von Mercedes um 8,9 Prozent auf 19.846.

Kräftige Zuwächse verzeichneten die Elektroautohersteller BYD (plus 232 Prozent auf 6.168 Einheiten) sowie Tesla (plus 322 auf 5.111 Autos).

So reagieren die Aktien der Autobauer

Die Aktien der deutschen Autobauer reagieren via XETRA am Mittwoch größtenteils mit Verlusten: Vorzugsaktien von Volkswagen verlieren zeitweise 2,88 Prozent auf 88,40 Euro. BMW verliert derweil 2,14 Prozent auf 71,42 Euro, während für Mercedes-Benz stellenweise ein Minus von 3,10 Prozent auf 50,07 Euro an der Kurstafel steht.

Auch die Konkurrenz schwächelt: BYD-Titel gaben zur Wochenmitte in Hongkong um 3,62 Prozent auf 93,250 Hongkong-Dollar nach. Im vorbörslichen US-Handel gibt die Tesla-Aktie derweil 1,21 Prozent auf 418,60 US-Dollar nach.

DJG/mgo/sha

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen