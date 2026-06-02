Absatzzahlen

Der deutsche Automarkt hat im Mai eine Verschnaufpause eingelegt. Dabei zieht der Absatz bei Elektroautos deutlich an.

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, wurden 239.448 Pkw abgesetzt, ein Plus von 0,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Für die ersten fünf Monate stand ein Anstieg um 3,6 Prozent auf 1,19 Millionen Autos zu Buche.

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EV-Verkäufe auf dem Vormarsch: Starke Konkurrenz durch BYD und Tesla

Während der Absatz von Elektroautos (BEV) um knapp 40 Prozent auf 59.969 Autos zulegte und einen Anteil von 25 Prozent erreichte, sanken die Verkäufe von Benzin-und Dieselfahrzeugen um 24 bzw. um 13 Prozent zum Vorjahr.

Marktführer Volkswagen verbuchte einen Absatzrückgang um 8,9 Prozent auf 45.576 Autos. Der Absatz von BMW sank um 3,4 Prozent auf 19.665 Einheiten, jener von Mercedes um 8,9 Prozent auf 19.846.

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Kräftige Zuwächse verzeichneten die Elektroautohersteller BYD (plus 232 Prozent auf 6.168 Einheiten) sowie Tesla (plus 322 auf 5.111 Autos).

So reagieren die Aktien der Autobauer

Die Aktien der deutschen Autobauer reagieren via XETRA am Mittwoch größtenteils mit Verlusten: Vorzugsaktien von Volkswagen verlieren zeitweise 2,88 Prozent auf 88,40 Euro. BMW verliert derweil 2,14 Prozent auf 71,42 Euro, während für Mercedes-Benz stellenweise ein Minus von 3,10 Prozent auf 50,07 Euro an der Kurstafel steht.

Auch die Konkurrenz schwächelt: BYD-Titel gaben zur Wochenmitte in Hongkong um 3,62 Prozent auf 93,250 Hongkong-Dollar nach. Im vorbörslichen US-Handel gibt die Tesla-Aktie derweil 1,21 Prozent auf 418,60 US-Dollar nach.

DJG/mgo/sha

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