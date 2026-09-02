Elektroauto-Boom hält weiter an: So reagieren die Aktien von BYD, BMW, Mercedes-Benz & Co.

Absatzzahlen

03.09.26 11:53 Uhr

Der Absatz von Elektroautos lag im August erneut deutlich über den Werten des Vorjahres.

Fast 69.000 reine Elektroautos wurden im vergangenen Monat neu in Deutschland zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mittelte. Das waren 75,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit kamen die reinen Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 32,4 Prozent.

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Grund für die Entwicklung dürfte die E-Auto-Prämie des Bundes sein. Im ersten Halbjahr wurden fast 50 Prozent mehr BEVs zugelassen als im Vergleichszeitraum 2025. Allerdings war der BEV-Absatz 2025 auch deutlich eingebrochen, die Wachstumsraten beziehen sich also auf ein besonders niedriges Niveau.

Experte: E-Auto-Boom mit Steuergeld teuer erkauft

Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY geht davon aus, dass der Nachfrageschub nur so lange anhalten wird, wie eine Förderung auf Elektroautos gewährt werde. "Danach werden wir erneut einen massiven Rückgang der Zulassungszahlen sehen - so wie es in der Vergangenheit bei E-Auto-Förderungen auch schon war", sagte der EY-Experte laut einer Mitteilung. Der Boom sei mit Steuergeld teuer erkauft.

Insgesamt kamen im August rund 212.500 Autos neu auf Deutschlands Straßen - und damit 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 40,5 Prozent davon entfielen auf private Neuzulassungen, 59,4 Prozent auf gewerbliche Halter.

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Absatz chinesischer Autos stark gestiegen

EY-Experte Gall zufolge konnten vom Aufwärtstrend beim Neuwagenabsatz in den vergangenen Monaten ausländische Autokonzerne überproportional stark profitieren - die deutschen Konzerne verloren demnach Monat für Monat Marktanteile. "Im August schrumpfte der Marktanteil der deutschen Konzerne auf dem deutschen Neuwagenmarkt um 4,6 Prozentpunkte, nachdem er im Juli um 0,9 Prozentpunkte gesunken war", teilte EY mit.

Deutliche Marktanteilsgewinne verzeichneten vor allem die chinesischen Konzerne: Ihr Absatz stieg im August um 90 Prozent, der Marktanteil stieg von 4,4 auf 8,0 Prozent - EY zufolge ein Rekord.

Autowerte im Blick: So bewegen sich die Aktien von BYD, BMW, Mercedes-Benz & Co.

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Die Auto-Aktien reagieren am Donnerstag unterschiedlich auf die Absatzzahlen von Elektroautos im August. So geben die Papiere von Mercedes-Benz via XETRA zeitweise 0,57 Prozent auf 46,115 Euro nach. Derweil müssen auch BMW-Titel stellenweise Verluste von 0,49 Prozent auf 60,38 Euro einstecken. Anteilsscheine von VW haben unterdessen ein Minus von 0,65 Prozent auf 73,22 Euro an der Kurstafel stehen.

Einzig die Aktien des chinesischen Konkurrenten BYD haben in Hongkong am Donnerstag um 0,53 Prozent auf 85,70 Hongkong-Dollar zugelegt.

/nif/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)