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Porsche-Aktie im Minus: Absatz bricht weltweit zweistellig ein

10.04.26 09:48 Uhr
Porsche-Aktie leichter: Rückgänge in China und Europa belasten | finanzen.net

Porsche hat auch zum Jahresstart einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnet.

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Weltweit sackten die Verkäufe laut Mitteilung um 15 Prozent auf 60.991 Sportwagen ab. Als Grund verweist das Unternehmen auf das Produktionsende des 718 mit Verbrennungsmotor und eine "starke Anlaufphase" des vollelektrischen Macan im Vorjahr.

In China verzeichnete Porsche den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten Januar bis März mit 7.519 Einheiten ein Absatzminus von 21 Prozent, was das Unternehmen auf die weiterhin schwierigen Marktbedingungen zurückführt. In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche 14.710 Fahrzeuge aus. Das waren 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 7.778 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen, das war ein Plus von 4 Prozent. Mit 18.344 Auslieferungen sanken die Verkäufe in Nordamerika um 11 Prozent.

"Nach dem Auslauf des 718 mit Verbrennungsmotor und den starken Auslieferungen des vollelektrischen Macan zum Marktstart liegen wir unter Vorjahr, insgesamt aber im Bereich unserer Erwartungen", so Vertriebsvorstand Matthias Becker laut Mitteilung. Der Fokus in den kommenden Monaten liege auf der Markteinführung des vollelektrischen Cayenne.

Die Porsche vz.-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 39,99 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images, Bocman1973 / Shutterstock.com

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