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Absatzzahlen

TRATON-Aktie im Plus: Verkäufe dank anziehendem US-Markt gesteigert

TRATON-Aktie im Plus: Verkäufe dank anziehendem US-Markt gesteigert

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON hat ihren Absatz im dritten Quartal spürbar gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Die Verkäufe stiegen um 10 Prozent auf 78.900 Fahrzeuge, wie der MDAX-Konzern am Montag in München mitteilte. Grund war vor allem ein besseres Abschneiden im US-Markt, der vor einem Jahr wegen der Zollkapriolen von Präsident Donald Trump deutlich eingebrochen war. Die US-Marke International Motors steigerte ihren Absatz um nahezu die Hälfte auf 19.900 Fahrzeuge. Die margenträchtige Marke Scania verkaufte drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und damit 22.100 Fahrzeuge. Beim größten Hersteller MAN hingegen gingen die Verkäufe um ein Prozent auf 24.500 Fahrzeuge zurück.

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TRATON-Papiere gewinnen daraufhin im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,02 Prozent auf 33,74 Euro.

/men/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 TRATON Neutral UBS AG

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